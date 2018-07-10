Стало известно, по какой причине Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в понедельник

СМИ стало известно, по какой причине форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил вчерашнюю тренировку своей команды.

Так. по сведениям football.fr, отсутствие 19-летнего нападающего на занятии "трехцветных" объясняется мерой предосторожности, к которой прибегнул тренерский штаб команды. Ранее игрок почувствовал боль в спине, поэтому было принято решение не рисковать здоровьем ключевого игрока перед матчем 1/2 финала Чемпионата Мира с Бельгией.

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