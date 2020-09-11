Стало известно, почему "Барселона" утратила интерес к Обамеянгу

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Стало известно, почему "Барселона" утратила интерес к Обамеянгу

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг действительно мог оказаться в "Барселоне" минувшим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, габонец был в списке трансферных целей "блауграны" до назначения Рональда Кумана на пост главного тренера.

Голландский наставник не проявил заинтересованности в услугах форварда "канониров" - он предпочитает видеть в своей команде Мемфиса Депая из "Лиона".

Обамеянг в прошлом сезоне сыграл за "Арсенал" 44 матча, забил 29 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 56 миллионов евро.

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