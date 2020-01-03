Стало известно, почему "Бейджин Гуоан" передумал выкупать у "Спартака" Фернандо

СМИ узнали причину отказа "Бейджин Гуоан" выкупать у московского "Спартака" права на полузащитника Фернандо.

Дело в том, что введённый с 1 января в китайской Суперлиге потолок зарплат не позволяет пекинскому клубу платить бразильцу обещанные 4,5 миллиона евро в год.

Напомним, что теперь в Поднебесной легионеры могут зарабатывать не более 3 миллионов за сезон.

В июле "Бейджин Гуоан" заплатил за полугодичную аренду Фернандо 5,4 миллионов и должен был выкупить его в январе за 9,6 миллионов.

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