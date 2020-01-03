Стало известно, почему "Бейджин Гуоан" передумал выкупать у "Спартака" Фернандо
СМИ узнали причину отказа "Бейджин Гуоан" выкупать у московского "Спартака" права на полузащитника Фернандо.
Дело в том, что введённый с 1 января в китайской Суперлиге потолок зарплат не позволяет пекинскому клубу платить бразильцу обещанные 4,5 миллиона евро в год.
Напомним, что теперь в Поднебесной легионеры могут зарабатывать не более 3 миллионов за сезон.
В июле "Бейджин Гуоан" заплатил за полугодичную аренду Фернандо 5,4 миллионов и должен был выкупить его в январе за 9,6 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14