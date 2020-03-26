Стало известно, почему Черышев нарушил карантин в Испании

Дмитрий Черышев, отец вингера "Валенсии" Дениса Черышева, прояснил обстоятельства скандального инцидента с участием своего сына.

Напомним, что российский футболист ради пробежки нарушил карантин, введённый в Испании из-за пандемии коронавируса, за что подвергся жёсткой критике.

"Нужно дисциплинированно соблюдать установленные правила. За их нарушение в Испании ввели крупные штрафы. Выйдешь просто на пробежку - будешь оштрафован. Государство просит людей как можно реже покидать дома. Если же нужно сходить в магазин, то делать это следует в одиночку. Что касается ситуации с Денисом, это был первый день после того, как футболистов распустили по домам. Предполагаю, что не он один поддерживал тогда форму таким образом. Когда же объяснили, что необходима полная самоизоляция, Денис, безусловно, стал соблюдать это требование", - рассказал Черышев-старший.

Футбольный сезон в Испании бессрочно приостановлен - возобновление матчей возможно только после специального распоряжения правительства страны.

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