Стало известно, почему Дембеле отказался переходить из "Барселоны" в ПСЖ

СМИ узнали причину категорического отказа вингера "Барселона" Усмана Дембеле переходить в ПСЖ минувшим летом.

По информации L’Equipe, француз считает, что выступает сейчас за клуб своей мечты, поэтому не хочет никуда уходить.

Более того, в планах 22-летнего футболиста стать ключевым игроком "блауграны" и выиграть "Золотой мяч".

"Барса" купила Дембеле летом 2017 года у дортмундской "Боруссии" за 125 миллионов евро.

С тех пор фланговый форвард забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 66 матчах. Его контракт с клубом рассчитан ещё на три сезона.

Не пропустите: СМИ: у Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны". | http://soccernews.ru