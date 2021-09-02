Стало известно, почему эмир Катара заблокировал трансфер Мбаппе в "Реал"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

ПСЖ не отпустил нападающего Килиана Мбаппе в "Реал" минувшим летом.

Как сообщает L’Equipe, окончательное решение о будущем игрока принимал эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани. Правящая семья разделилась на два лагеря: некоторые считали, что стоит продать Мбаппе и получить за него существенную сумму, другие выступали против такого решения.

Отмечается, что эмир решил сохранить футболиста, чтобы не лишиться возможности увидеть трио Мбаппе-Месси-Неймар.

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