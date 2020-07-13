Стало известно, почему Еременко не играет за "Ростов"

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Стало известно, почему Еременко не играет за "Ростов"

Хавбек "Ростова" Роман Еременко пропустил ряд матчей из-за последствий коронавируса. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, из всех футболистов ростовского клуба - Еременко тяжелее всех перенес Covid-19. После возобновления сезона Еременко сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:0).

Напомним, 17 июня "Ростов" сообщил, что 6 футболистов клуба заразились коронавирусом.

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