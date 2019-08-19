Стало известно, почему Фелиш не доиграл дебютный матч за "Атлетико"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подтвердил, что у новичка команды Жоау Фелиша возникли проблемы со здоровьем во время матча первого тура Примеры против "Хетафе".

По словам аргентинского тренера, 19-летний португалец был вынужден досрочно покинуть поле из-за мышечного спазма.

Напомним, что до замены Фелиш заработал пенальти, который не реализовал Альваро Мората.

Этим летом "Атлетико" купил перспективного игрока у "Бенфики" за 126 миллионов евро, заключив с ним семилетний контракт.

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