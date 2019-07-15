Стало известно, почему Глушаков не сыграл с "Краснодаром"

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Стало известно, почему Глушаков не сыграл с "Краснодаром"

Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов назвал причину отсутствия полузащитника Дениса Глушакова в заявке команды на матч первого тура РПЛ против "Краснодара".

"У него небольшая травма, которую он получил на тренировке. Надеюсь, он восстановится и сможет помочь нам уже в следующем туре", - сказал Рахимов.

32-летний Глушаков перешёл в "Ахмат" этим летом из "Спартака" на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на один сезон.

Не пропустите: "Краснодар" проиграл "Ахмату" в стартовом матче РПЛ. | http://soccernews.ru
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