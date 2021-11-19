Стало известно, почему Головин пропустит матч с "Лиллем"

Фото инстаграм Александра Головина

СМИ назвали причину отсутствия полузащитника Александра Головина в заявке "Монако" на игру 14-го тура Лиги 1 против "Лилля".

25-летний россиянин не поможет своей команде в ближайшем матче из-за дисквалификации, пишет "СЭ".

"Монако" примет "Лилль" сегодня в 23:00 по московскому времени.

Головин в текущем сезоне сыграл 16 матчей за монегасков, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

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