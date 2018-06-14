Стало известно, почему Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущему

Теги антуан гризманнатлетико мадридбарселона

Стало известно, почему Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущемуИспанским СМИ стало известно, почему форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущему.

Так, по сведениям El Confidential, 27-летний нападающий решил остаться на "Ванда Метрополитано". Источник объясняет, что звезда "матрасников" не делает заявлений по своему будущему, так как ищет решение, чтобы избежать выплаты компенсации каталонской "Барселоне"с которой несколько месяцев назад он подписал предварительное соглашение о своем переходе на "Камп Ноу". По этому договору, француз обязан будет заплатить порядка 20-ти миллионов евро "сине-гранатовым", если сделка сорвется по его вине.

Напомним, "Барселона" может отказаться от покупки Гризманна ради приобретения звезды из АПЛ. | soccernews.ru

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