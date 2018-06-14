Стало известно, почему Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущему

Испанским СМИ стало известно, почему форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн тянет с объявлением решения по своему будущему.

Так, по сведениям El Confidential, 27-летний нападающий решил остаться на "Ванда Метрополитано". Источник объясняет , что звезда "матрасников" не делает заявлений по своему будущему, так как ищет решение, чтобы избежать выплаты компенсации к аталонской "Барселоне" , с которой несколько месяцев назад он подписал предварительное соглашение о своем переходе на "Камп Ноу". По этому договору, француз обязан будет заплатить порядка 20-ти миллионов евро "сине-гранатовым", если сделка сорвется по его вине.

Напомним, "Барселона" может отказаться от покупки Гризманна ради приобретения звезды из АПЛ. | soccernews.ru