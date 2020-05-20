Стало известно, почему Холанд отказался переходить в "Ювентус" минувшей зимой
"Ювентус" пытался заполучить Эрлинга Холанда минувшей зимой.
Как сообщает Transfer News Live, 19-летний норвежец отказался переходить в туринский клуб из-за того, что они собирались отправить его в молодежный состав.
Напомним, что Холанд за 20 миллионов евро перешел в дортмундскую "Боруссию".
В составе "шмелей" игрок провел 12 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.
Читайте также: Эрлинг Холанд не собирается переходить в "Реал" в ближайшее время. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17