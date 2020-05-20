Стало известно, почему Холанд отказался переходить в "Ювентус" минувшей зимой

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Стало известно, почему Холанд отказался переходить в "Ювентус" минувшей зимой

"Ювентус" пытался заполучить Эрлинга Холанда минувшей зимой.

Как сообщает Transfer News Live, 19-летний норвежец отказался переходить в туринский клуб из-за того, что они собирались отправить его в молодежный состав.

Напомним, что Холанд за 20 миллионов евро перешел в дортмундскую "Боруссию".

В составе "шмелей" игрок провел 12 матчей, в которых отметился 13 голами и 3 ассистами.

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