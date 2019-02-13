Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки
Руководство "Интера" вместе с Лучано Спаллетти вместе решили лишить капитанской повязки Мауро Икарди, передает gianlucadimarzio.com.
Это связано с тем, что футболист не проявляет себя, как лидер и почти не общается с игроками в раздевалке.
Также клуб недоволен тем, что Икарди никак не отозвался о том, что его жена Ванда Нара раскритиковала миланскую команду.
Таким образом, капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.
В нынешнем сезоне Икарди участвовал в 28 матчах и отметился 15 голов во всех турнирах.
А еще: "Интер" принял громкое решение по Икарди | http://soccernews.ru
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|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|63
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
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|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
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|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|23
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9