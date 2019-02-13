Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Теги интер миланмауро икардилучано спаллетти

Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Руководство "Интера" вместе с Лучано Спаллетти вместе решили лишить капитанской повязки Мауро Икарди, передает gianlucadimarzio.com.

Это связано с тем, что футболист не проявляет себя, как лидер и почти не общается с игроками в раздевалке. 

Также клуб недоволен тем, что Икарди никак не отозвался о том, что его жена Ванда Нара раскритиковала миланскую команду.

Таким образом, капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.

В нынешнем сезоне Икарди участвовал в 28 матчах и отметился 15 голов во всех турнирах.

А еще: "Интер" принял громкое решение по Икарди | http://soccernews.ru

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