Стало известно, почему Икарди лишили капитанской повязки

Руководство "Интера" вместе с Лучано Спаллетти вместе решили лишить капитанской повязки Мауро Икарди, передает gianlucadimarzio.com.

Это связано с тем, что футболист не проявляет себя, как лидер и почти не общается с игроками в раздевалке.

Также клуб недоволен тем, что Икарди никак не отозвался о том, что его жена Ванда Нара раскритиковала миланскую команду.

Таким образом, капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.

В нынешнем сезоне Икарди участвовал в 28 матчах и отметился 15 голов во всех турнирах.

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