Стало известно, почему Катич выбрал "Рейнджерс", а не "Спартак"

Шотландский "Рейнджерс" объявил о подписании контракта с защитником хорватского "Славен Белупо" Николой Катичем, который также был интересен "Спартаку".

Как сообщил источник, за Катича шотландский клуб заплатил около 6 миллионов евро. Это больше, чем предлагал московский клуб.

21-летний Катич подписал с "Рейнджерс" контракт на 4 года.

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