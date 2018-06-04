Стало известно, почему Лев отказал "Реалу"

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Стало известно, почему Лев отказал "Реалу"Испанской прессе стало известно, почему главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отказался возглавить мадридский "Реал".

Так, сообщается, что наставник "манншафт" имеет четкие планы на свое будущее - после того, как у него истечет срок действия контракта с Немецким футбольным союзом, который рассчитан до лета 2022-го года, он планирует завершить свою тренерскую карьеру и уйти на пенсию.

Напомним, игроки "Реала" выступили против назначения Лева преемником Зидана. | soccernews.ru

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