Стало известно, почему Малиновский и Иличич не сыграли с "Интером"

Фото: инстаграм Малиновского\Автор неизвестен

Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский не принял участия в матче против миланского "Интера" (0:0) в рамках 22-го тура серии А.

Как сообщает TuttoAtalanta, украинец не получил разрешение на участие в матче из-за нового ковид-протокола в Италии – с 10 января обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

Отмечается, что Малиновский еще не вакцинирован, но уже сделал шаги, чтобы получить первую дозу. Он сможет получить зеленый сертификат для участия в матчах только с 15-го дня после вакцинации.

Такая же ситуация и у Йосипа Иличича

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