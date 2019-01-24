Стало известно, почему "Манчестер Сити" проиграл "Барселоне" борьбу за Френки де Йонга

В среду, 23 января, "Барселона" объявила о приобретении полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

Кроме "сине-гранатовых" на 21-летнего голландца претендовали другие клубы, в том числе "Манчестер Сити".

Издание Daily Mail выяснило, почему "горожане" проиграли борьбу за перспективного хавбека. Причина заключается в зарплате игрока.

"Барселона" будет платить де Йонгу 10 миллионов евро в год, ещё 6 миллионов футболист может заработать в качестве бонусов.

"Манчестер Сити", в свою очередь, не захотел платить голландцу такие деньги, поэтому вышел из гонки за ним.

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