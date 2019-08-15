Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" не купил португальского форварда

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Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" не купил португальского форварда

"Манчестер Юнайтед" отказался покупать нападающего лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, так как в клубе посчитали, что игрок слишком часто теряет мяч, сообщает ESPN.

По сведениям издания, тренерский штаб "МЮ" посчитал, что из-за этого форвард не впишется в стиль игры команды. Также манкунианцы посчитали, что "Спортинг" пытался искусственно взвинтить цену на игрока, сообщая об интересе к нему со стороны "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

Стоит отметить, что на данный момент Фернандешу остался в португальском клубе, а в английской Премьер-лиге уже закрылось трансферное окно.

24-летний Фернандеш выступает за "Спортинг" с 2017 года. Всего он провел за лиссабонский клуб 111 матчей во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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