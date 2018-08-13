Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания Йерри Мины

Прессе стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины.

Так, по сведениям The Times, "красные дьяволы" свернули переговоры по 23-летнему беку после того, как "сине-гранатовые" отказались продавать футболиста без права его обратного выкупа за фиксированную сумму. В итоге , колумбиец перешел в "Эвертон".

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" приняли решение по Мате и Эррере. | soccernews.ru