Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания Йерри Мины

1 Теги манчестер юнайтедбарселонайерри минаэвертон

Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания Йерри МиныПрессе стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от подписания защитника каталонской "Барселоны" Йерри Мины.

Так, по сведениям The Times, "красные дьяволы" свернули переговоры по 23-летнему беку после того, как "сине-гранатовые" отказались продавать футболиста без права его обратного выкупа за фиксированную сумму. В итоге , колумбиец перешел в "Эвертон".

Напомним, в "Манчестер Юнайтед" приняли решение по Мате и Эррере. | soccernews.ru

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Kireman

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