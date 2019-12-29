Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Холанда
Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда, который сегодня, 29 декабря, перешел в дортмундскую "Боруссию", об этом сообщает Express Sport.
Клубу пришлось приостановить переговоры с агентом 19-летнего форварда после того, как представители Холанда назвали собственные финансовые требования.
Отметим, что агент игрока и его отец получат часть от следующей продажи футболиста.
Соглашение норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.
А еще: "Ювентус" имеет проблемы в переговорах с Холандом| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13