Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Холанда

Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" отказался от покупки нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда, который сегодня, 29 декабря, перешел в дортмундскую "Боруссию", об этом сообщает Express Sport.



Клубу пришлось приостановить переговоры с агентом 19-летнего форварда после того, как представители Холанда назвали собственные финансовые требования.



Отметим, что агент игрока и его отец получат часть от следующей продажи футболиста.

Соглашение норвежца с клубом рассчитано до 2024 года. К команде игрок присоединится 3 января в Испании. Его трансфер обошелся "Боруссии" в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 8 голов в матчах Лиги Чемпионов.

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