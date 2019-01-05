Стало известно, почему Марадона вовремя не вернулся в "Дорадос"
Ранее "Дорадос" потерял своего наставника Диего Марадону, который не вернулся в расположение клуба в назначенный срок.
Стало известно, что легенда футбола проходил плановое медобследование в Буэнос-Айресе, где у него было обнаружено желудочное кровотечение.
В настоящее время Марадона остается в больнице, однако в ближайшее время он вернется в "Дорадос".
Читайте также: Мексиканский "Дорадос" потерял Диего Марадону. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Mineros de Zacatecas II
|13
|33
|2
|Correcaminos UAT II
|13
|25
|3
|Dorados Premier
|13
|24
|4
|Atlético Saltillo
|13
|24
|5
|Internacional SM
|13
|23
|6
|Leones Negros
|13
|23
|7
|UA Zacatecas
|13
|22
|8
|Celaya II
|13
|16
|9
|Calor de San Pedro
|13
|16
|10
|Sahuayo
|13
|16
|11
|Mineros de Fresnillo
|13
|15
|12
|Constructores
|13
|11
|13
|Deportivo Cafessa
|13
|9
|14
|Cimarrones de Sonora II
|13
|3
|Группа 2
|М
|О
|1
|Coyotes
|13
|36
|2
|Орисаба
|13
|33
|3
|Yalmakan
|13
|27
|4
|Chimalhuacán
|13
|26
|5
|Chapulineros
|13
|24
|6
|Gladiadores
|13
|20
|7
|Ocelotes UNACH
|13
|19
|8
|Cuautla
|13
|19
|9
|Zitacuaro
|13
|18
|10
|Teca UTN
|13
|15
|11
|Ciervos
|13
|12
|12
|Isleños del Carmen
|13
|8
|13
|Satélites
|13
|7
|14
|Cuatetes de Acapulco
|13
|7