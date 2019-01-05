Стало известно, почему Марадона вовремя не вернулся в "Дорадос"

Ранее "Дорадос" потерял своего наставника Диего Марадону, который не вернулся в расположение клуба в назначенный срок.

Стало известно, что легенда футбола проходил плановое медобследование в Буэнос-Айресе, где у него было обнаружено желудочное кровотечение.

В настоящее время Марадона остается в больнице, однако в ближайшее время он вернется в "Дорадос".

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