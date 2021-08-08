Стало известно, почему Месси не смог играть за "Барселону" бесплатно

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Сегодня прошла прощальная пресс-конференция Лионеля Месси. Аргентинец покинул "Барселону" из-за невозможности зарегистрировать его новый контракт, который уже был согласован с понижением зарплаты на 50%.

Это максимально возможное урезание зарплаты по испанским законам.

По законом Испании, зарплата сотрудника в новом трудовом договоре должна составлять минимум 50% от предыдущего соглашения. Это сделано для борьбы с финансовыми махинациями.

Таким образом, вариант, при котором Месси играл бы в "Барселоне" бесплатно или за "символическую" плату абсолютно невозможен.

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