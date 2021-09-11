Стало известно, почему Мирзов не сыграет со "Спартаком"

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Стало известно, почему Мирзов не сыграет со "Спартаком"

Фото твиттер "Химок"

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков объяснил отсутствие атакующего хавбека Резиуана Мирзова в составе "Химок" на матч 7-го тура РПЛ против "Спартака".

Напомним, что подмосковный клуб арендовал игрока у "красно-белых" в прошедший вторник.

"Мирзов пропустит матч против "Спартака". Резиуан долго не играл в основном составе – сейчас активно тренируется, набирает форму, к следующей игре уже будет готов. Никакой договорённости со "Спартаком" о том, что Мирзов пропустит матч, не было и нет. Это чисто спортивный принцип, не более того", - сказал Терюшков.

"Спартак" примет "Химки" сегодня, начало матча - в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: В "Спартаке" назвали причину ухода Мирзова в "Химки". | http://soccernews.ru
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