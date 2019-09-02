Стало известно, почему Неймар хотел покинуть ПСЖ

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар хотел покинуть клуб из-за недовольства судейством в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, футболист считает, что арбитры недостаточно защищают его от грубых игроков. Также бразилец не ощущает любви фанатов во Франции.

Напомним, что 27-летний Неймар намеревался покинуть ПСЖ и вернуться в свой бывший клуб "Барселону". Каталонцы вели переговоры по трансферу форварда, но не смогли договориться с ПСЖ.

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