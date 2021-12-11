Стало известно, почему Обамеянга исключили из состава "Арсенала" на игру против "Саутгемптона"
Фото: инстаграм Обамеянга
Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в игре против "Саутгемптона" (3:0).
По сведениям Sky Sports, тренер исключил футболиста из-за нарушения дисциплины.
"В нашей команде есть определенные вещи, которые не обсуждаются. Думаю, в этом мы последовательны. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное случалось с капитаном команды", - заявил Артета.
В этом сезоне на счету Обамеянга 7 голов и два ассиста в 15 играх.
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