Стало известно, почему Обамеянга исключили из состава "Арсенала" на игру против "Саутгемптона"

Фото: инстаграм Обамеянга

Наставник "Арсенала" Микель Артета объяснил отсутствие форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в игре против "Саутгемптона" (3:0).

По сведениям Sky Sports, тренер исключил футболиста из-за нарушения дисциплины.

"В нашей команде есть определенные вещи, которые не обсуждаются. Думаю, в этом мы последовательны. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное случалось с капитаном команды", - заявил Артета.

В этом сезоне на счету Обамеянга 7 голов и два ассиста в 15 играх.

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