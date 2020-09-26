Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"

Бывший главный тренер "Риги" Олег Кононов покинул латвийский клуб из-за болезни дочери, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, дочери специалиста предстоит длительный курс лечения. Кононов не виделся с семьей полгода из-за работы, поэтому тренер решил уйти в отставку и остаться в Москве.

54-летний Кононов возглавлял "Ригу" с 2020 года. Под его руководством рижский клуб лидировал в чемпионате Латвии.

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