Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"

Теги олег кононоврига

Стало известно, почему Олег Кононов покинул "Ригу"

Бывший главный тренер "Риги" Олег Кононов покинул латвийский клуб из-за болезни дочери, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, дочери специалиста предстоит длительный курс лечения. Кононов не виделся с семьей полгода из-за работы, поэтому тренер решил уйти в отставку и остаться в Москве.

54-летний Кононов возглавлял "Ригу" с 2020 года. Под его руководством рижский клуб лидировал в чемпионате Латвии.

Не пропустите: Олег Кононов может вернуться в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А

"Интер" одержал феерическую победу над "Фиорентиной" в матче Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов