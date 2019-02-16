Стало известно, почему Озил отказал ПСЖ

Во время зимнего трансферного окна полузащитник "Арсенала" Месут Озил мог оказаться в ПСЖ, но переход не состоялся из-за позиции футболиста.

Как сообщает Daily Mail, парижане были готовы арендовать звёздного немца в январе, однако он намерен рассматривать варианты только с полноценной сделкой.

Напомним, что тренерский штаб "канониров" не рассчитывает на 30-летнего хавбека в качестве игрока основы.

В текущем сезоне Озил сыграл за "Арсенал" 18 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. Стоимость победителя ЧМ-2014 оценивается в 35 миллионов евро.

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