Стало известно, почему переговоры между Семаком и "Зенитом" затянулись

Выяснилось, почему переговоры о новом контракте между "Зенитом" и главным тренером Сергеем Семаком затянулись. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

По данным источника, основной причиной является срок соглашения. Изначально "Зенит" предлагал специалисту однолетний контракт с продлением сотрудничества на сезон, однако Семак настаивал на схеме "2+1". Клуб пошел на уступки.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов заключить контракт с 44-летним тренером в ближайшее время.

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