Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски

Стали известны детали конфликта футболистов "Баварии" Кингсли Комана и Роберта Левандовского. Об этом сообщает Bild.

Напомним, игроки подрались на тренировке команды.

По данным источник, 30-летнего поляка не устраивает стиль игры Комана. По мнению Левандовски, француз слишком много берет игру на себя и идет в дриблинг, а пасы отдает редко и не точно. Ярко это проявилось в матче с "Байером", где он редко пасовал поляку.

Коман, в свою очередь, зациклен только на забивание голов, и редко контактирует с командой.

"Бавария" располагается на 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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