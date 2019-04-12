Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
Стали известны детали конфликта футболистов "Баварии" Кингсли Комана и Роберта Левандовского. Об этом сообщает Bild.
Напомним, игроки подрались на тренировке команды.
По данным источник, 30-летнего поляка не устраивает стиль игры Комана. По мнению Левандовски, француз слишком много берет игру на себя и идет в дриблинг, а пасы отдает редко и не точно. Ярко это проявилось в матче с "Байером", где он редко пасовал поляку.
Коман, в свою очередь, зациклен только на забивание голов, и редко контактирует с командой.
"Бавария" располагается на 1 место в турнирной таблице чемпионата Германии.
А еще: Кросс прокомментировал информацию о желании покинуть "Реал"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
-
Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком
-
Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
Лента новостей
-
Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа
-
Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
-
"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
-
Уткин: "Спартак" по сути сменял Гулиева на Еременко. Мрак"
-
В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива"
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Ещенко и Фернандо полностью восстановились от травм
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Ковач: "Левандовски и Коман действительно дрались, но они осознали свое поведение"
-
Джака может перейти из "Арсенала" в "Интер"
-
Каборе: "Не буду комментировать слухи о "Спартаке" из уважения к "Краснодару"
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
-
Почеттино: "Кейн вряд ли сыграет в этом сезоне"
-
Кросс прокомментировал информацию о желании покинуть "Реал"
-
Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком
-
Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|2
|Боруссия Дортмунд
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер Бремен
|28
|43
|9
|Байер Леверкузен
|28
|42
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14