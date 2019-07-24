Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу

"Реал" отклонил предложение китайского "Цзянсу Сунин" по вингеру Гарету Бэйлу.

Как сообщает As, китайский клуб предложил за валлийца 22 миллиона евро. Самому игроку обещали двухлетнее соглашение, по которому он бы зарабатывал 17 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В продаже футболиста заинтересован наставник мадридского клуба Зинедин Зидан.

Читайте также: Зидан: "Бэйл провёл хороший матч, но ситуация не изменилась". | http://soccernews.ru