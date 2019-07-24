Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу

Теги реал мадридгарет бэйлцзянсу сунинтрансферы

Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу

"Реал" отклонил предложение китайского "Цзянсу Сунин" по вингеру Гарету Бэйлу.

Как сообщает As, китайский клуб предложил за валлийца 22 миллиона евро. Самому игроку обещали двухлетнее соглашение, по которому он бы зарабатывал 17 миллионов евро за сезон.

Напомним, что действующий контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В продаже футболиста заинтересован наставник мадридского клуба Зинедин Зидан.

Читайте также: Зидан: "Бэйл провёл хороший матч, но ситуация не изменилась". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

БАТЭ обыграл "Русенборг", "Селтик" разгромил "Нымме Калью" и другие результаты матчей 2-го отборочного раунда Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов