Стало известно, почему Роман Ерёменко не вернётся в РПЛ
Фото твиттер РПЛ
Алексей Ерёменко, отец бывшего полузащитника "Ростова", "Рубина", "Спартака" и ЦСКА Романа Ерёменко, объяснил нежелание своего сына возвращаться в Россию.
"Роман не вернётся в Россию по семейным обстоятельствам. У него трое детей школьного возраста. Они ходят в английскую школу. Жена Романа - финка, которая родилась в Америке. Дома в семье говорят на финском и английском.
Сейчас Роман вместе с семьей живёт в Хельсинки. Он готов возобновить карьеру. Пока ждёт предложений. Интерес к нему со стороны финских клубов естественно есть. Любой из них хотел бы иметь в своём составе такого игрока. Но сам Роман пока к этому не готов", - цитирует Ерёменко-старшего Err.ee.
34-летний футболист расторг контракт с "Ростовом" в феврале этого года. Он выступал за клубы РПЛ на протяжении 10 лет.
Не пропустите: Брат Еременко высказался о возможном возвращении Романа в РПЛ. | http://soccernews.ru
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