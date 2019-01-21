Стало известно, почему Роман Ерёменко выбрал "Ростов"

Стало известно, почему бывший полузащитник "Спартака" Роман Ерёменко решил перейти в "Ростов".

Как сообщает Sport24, 31-летний финн выбрал донской клуб после звонка главного тренера команды Валерия Карпина.

Изначально футболист планировал покинуть Россию. У него были выгодные предложения из Китая, Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, что Ерёменко присоединился к "Ростову" на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2021 года.

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