Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург
Стало известно, почему самолет "Зенита" выполнил экстренную посадку Об этом рассказал представитель экстренных служб.
Транспортное средство вылетело из Санкт-Петербурга в Уфу, но после срабатывания датчика выработало топливо и благополучно вернулось в аэропорт "Пулково".
"После вылета рейса SY6413 из Санкт-Петербурга в Уфу сработала аварийная сигнализация разгерметизации воздушного судна", - цитирует представителя экстренных служб региона "Р-Спорт"
Обстоятельство инцидента пока выясняются.
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|Уфа
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|Урал
|22
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|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
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|Оренбург
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|Рубин
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