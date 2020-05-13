Стало известно, почему самолет "Зенита" экстренно вернулся в Санкт-Петербург

Стало известно, почему самолет "Зенита" выполнил экстренную посадку Об этом рассказал представитель экстренных служб.

Транспортное средство вылетело из Санкт-Петербурга в Уфу, но после срабатывания датчика выработало топливо и благополучно вернулось в аэропорт "Пулково".

"После вылета рейса SY6413 из Санкт-Петербурга в Уфу сработала аварийная сигнализация разгерметизации воздушного судна", - цитирует представителя экстренных служб региона "Р-Спорт"

Обстоятельство инцидента пока выясняются.

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