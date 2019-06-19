Стало известно, почему Семин не взял на сбор новичка "Локомотива" Мурило

Журналист Дмитрий Симонов рассказал, почему главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отказался брать на австрийский предсезонный сбор новичка команды бразильского защитника Мурило.

"По моей информации, история с новым бразильцем "Локо" – прямое следствие того, что не была удовлетворена настоятельная просьба Семина приобрести Романа Еременко (зарплата 2 миллиона плюс агентские). Трансфер не состоялся по причине возраста Еремы", – написал Симонов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" купил 22-летнего Мурило за 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с "железнодорожниками" пятилетний контракт.

Напомним, что "Ростов" продлил контракт с 32-летним Еременко до лета 2023 года.

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