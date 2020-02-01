Стало известно, почему Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"

Переход Алексея Миранчука в "Милан" не состоялся из-за ухода Федора Смолова в "Сельту".

Сообщается, что наставник "Локомотива" Юрий Семин заблокировал трансфер Миранчука, так как не хотел расставаться сразу с двумя нападающими.

Ранее сообщалось, что "Милан" хотел арендовать футболиста до конца сезона за 3 миллиона евро с опцией выкупа за 15 миллионов.

В этом сезоне на счету Миранчука 9 забитых мячей и 4 результативные передачи в 21 игре.

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