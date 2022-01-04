Стало известно, почему Смолов отказался уезжать в МЛС

Фото инстаграм Фёдора Смолова

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов действительно имел варианты трудоустройства в МЛС, однако пока отложил этот вопрос.

31-летний футболист мотивировал это желанием ещё поиграть за сборную России. Он сомневается, что его будут вызывать из США.

Нападающий планирует вернуться к теме отъезда в североамериканскую лигу через год или полтора.

А пока Смолов ведёт переговоры о возвращении в столичное "Динамо", о чём сообщалось ранее.

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