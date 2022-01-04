Стало известно, почему Смолов отказался уезжать в МЛС

Теги федор смоловлокомотив москвароссия

Стало известно, почему Смолов отказался уезжать в МЛС

Фото инстаграм Фёдора Смолова

Форвард московского "Локомотива" Фёдор Смолов действительно имел варианты трудоустройства в МЛС, однако пока отложил этот вопрос.

31-летний футболист мотивировал это желанием ещё поиграть за сборную России. Он сомневается, что его будут вызывать из США.

Нападающий планирует вернуться к теме отъезда в североамериканскую лигу через год или полтора.

А пока Смолов ведёт переговоры о возвращении в столичное "Динамо", о чём сообщалось ранее.

Не пропустите: Смолов проводит отпуск с внучкой Ельцина. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

"Антальяспор" интересуется хавбеком "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов