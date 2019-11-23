Стало известно, почему Смолов пропустил матч с "Тамбовом"

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Стало известно, почему Смолов пропустил матч с "Тамбовом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, почему форвард Фёдор Смолов не сыграл в матче 17-го тура РПЛ против "Тамбова".

"У него микроповреждение", - сказал Сёмин, при этом не уточнив диагноз футболиста.

Напомним, что Смолов пропустил около месяца из-за травмы задней поверхности бедра.

В текущем сезоне 29-летний нападающий забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за "Локомотив".

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