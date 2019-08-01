Стало известно, почему "Спартак" опередил "Локомотив" в гонке за Шюррле
СМИ узнали, почему вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле отдал предпочтение "Спартаку", а не "Локомотиву".
Как сообщает российская пресса, решающим фактором стала зарплата. "Красно-белые" предложили немцу 3 миллиона евро в год, а "железнодорожники" - на миллион меньше.
Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.
Прошлый сезон футболист провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.
Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
Не пропустите: Гендиректор "Спартака" прокомментировал подписание Шюррле. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|РБ Лейпциг
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|Байер Леверкузен
|34
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|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19