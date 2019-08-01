Стало известно, почему "Спартак" опередил "Локомотив" в гонке за Шюррле

СМИ узнали, почему вингер дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле отдал предпочтение "Спартаку", а не "Локомотиву".

Как сообщает российская пресса, решающим фактором стала зарплата. "Красно-белые" предложили немцу 3 миллиона евро в год, а "железнодорожники" - на миллион меньше.

Напомним, что "Спартак" арендовал 28-летнего Шюррле на год с правом последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Прошлый сезон футболист провёл на правах аренды в "Фулхэме", сыграл 25 матчей и забил 6 голов.

Контракт игрока с "Боруссией" рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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