Стало известно, почему Тодибо решил перейти в "Барселону"

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Стало известно, почему Тодибо решил перейти в "Барселону"

Бруно Сатин, агент защитника "Тулузы" Жан-Клера Тодибо, объяснил решение своего клиента перебраться в "Барселону" следующим летом.

"Тодибо похож на Марселя Десайи. Он силён физически, атлетичен и способен адаптироваться в любой команде. Игрок очень доволен своим выбором. Жан-Клер отдал предпочтение "Барселоне" из-за её истории. Деньги здесь не при чём. "Барса" - большой клуб, о котором он мечтал с детства. Также был важен и карьерный аспект. Мы посчитали, что в состав "сине-гранатовых" будет пробиться легче" - приводит слова агента Football Espana.

Напомним, что Тодибо присоединится к "Барселоне" 1 июля, когда истечёт срок его контракта с "Тулузой". В гонке за 19-летним французом каталонцы опередили "Ювентус", "Реал" и "Наполи".

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