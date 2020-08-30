Стало известно, почему трансфер Миранчука в "Аталанту" еще не состоялся
Стала известна причина промедления в трансфере хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту".
Как сообщает Tuttomercatoweb, для завершения сделки не хватает только согласия от агента футболиста.
Ранее сообщалось, "Аталанта" заплатит за россиянина 14,5 миллиона евро. Кроме того, "Локомотив" получит 10% от последующей перепродажи игрока.
Напомним, что "Локомотив" предлагал Миранчуку новый контракт на улучшенных условиях, но игрок хочет попробовать свои силы в Европе.
Читайте также: Геркус прокомментировал возможный переход Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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|Болонья
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|Сассуоло
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