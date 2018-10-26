Стало известно, почему Усман Дембеле не играл с "Интером"

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Стало известно, почему Усман Дембеле не играл с "Интером"

Стало известно, почему вингер "Барселоны" Усман Дембеле не принимал участие в поединке третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

Как сообщает Sport.es, 21-летний француз на 25 минут опоздал на предматчевое собрание футболистов "сине-гранатовых", в связи с чем, главный тренер команды Эрнесто Вальверде решил не выпускать его на поле.

В итоге "блауграна" обыграла "Интер" со счётом 2:0.

Дембеле в этом сезоне сыграл за "Барселону" 11 матчей и забил 5 голов.

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