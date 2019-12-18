Стало известно, почему ван Дейк пропускает матч с "Монтерреем"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропускает полуфинальный матч клубного чемпионата мира против "Монтеррея".
Как сообщает твиттер клуба, 28-летний голландец не попал в заявку на игру из-за болезни.
В текущем сезоне ван Дейк провел 25 матчей и забил три гола.
Напомним, что матч с "Монтеррем" стартовал в 20:30 (мск). Первым финалистом турнира стал "Фламенго", обыгравший "Аль-Хилал" (3:1).
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