Стало известно, почему ван Дейк пропускает матч с "Монтерреем"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк пропускает полуфинальный матч клубного чемпионата мира против "Монтеррея".

Как сообщает твиттер клуба, 28-летний голландец не попал в заявку на игру из-за болезни.

В текущем сезоне ван Дейк провел 25 матчей и забил три гола.

Напомним, что матч с "Монтеррем" стартовал в 20:30 (мск). Первым финалистом турнира стал "Фламенго", обыгравший "Аль-Хилал" (3:1).

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