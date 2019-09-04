Стало известно, почему "Ювентус" не смог подписать Ракитича

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Стало известно, почему "Ювентус" не смог подписать Ракитича

Руководство "Ювентуса" осталось недовольно работой клуба на трансферном рынке.

По сведениям Calciomercato, туринцы хотели подписать хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича. Однако не смогли это сделать, так как перед этим нужно было расстаться с несколькими футболистами.

Объясняется это тем, что для прихода Ракитича "Ювентус" должен был разгрузить зарплатную ведомость.

Отмечается, что клуб пытался продать Эмре Джана, Даниэле Ругани и Марио Манджукича.

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