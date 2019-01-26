Стало известно, почему затягивается переход Мораты в "Атлетико"

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Стало известно, почему затягивается переход Мораты в "Атлетико"

СМИ узнали, почему переход форварда "Челси" Альваро Мораты в "Атлетико" все еще не состоялся.

Сообщается, что сделка будет оформлена сразу после того, как вингер "матрасников" Желсон Мартинш на правах аренды перейдет в "Монако".

В нынешнем сезоне на счету Мораты 9 забитых мячей в 24 играх.

"Атлетико" после 20 туров идет на втором месте в Примере и отстает от лидирующей "Барселоны" на 5 очков.

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