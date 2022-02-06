Стало известно, почему Зюле отказался продлевать контракт с "Баварией"

Журналист издания Bild Кристиан Фальк рассказал, почему защитник сборной Германии и "Баварии" Никлас Зюле отказался подписывать новый контракт с мюнхенским клубом.

По информации источника, "Бавария" сделала футболисту предложение с зарплатой менее 10 миллионов евро в год, которая является меньше, чем та, которую клуб предложил защитнику "Челси" и сборной Дании Андреасу Кристенсену.

Отмечается, что Зюле был разочарован таким отношением, к тому же предложение, которое было ему сделано, было лишь устным, что также оставило свой след на отношениях немца с клубом.

В нынешнем сезоне Зюле сыграл 19 матчей в Бундеслиге, в которых отдал одну результативную передачу.

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