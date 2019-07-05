Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"

Новичок "Зенита" Дуглас Сантос определился с игровым номером. Об этом сообщает официальный сайт петербуржцев.



По данным источника, в следующем сезоне 25-летний футболист будет выступать под 3-м номером. Ранее под этим номером в "Зените" выступали Андрей Кондрашов, Зено Бундя, Мартин Горак, Мартин Шкртел, Фернанду Мейра, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев.

Напомним, что Дуглас перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Его контракт рассчитан на пять лет.

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