Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"
Новичок "Зенита" Дуглас Сантос определился с игровым номером. Об этом сообщает официальный сайт петербуржцев.
По данным источника, в следующем сезоне 25-летний футболист будет выступать под 3-м номером. Ранее под этим номером в "Зените" выступали Андрей Кондрашов, Зено Бундя, Мартин Горак, Мартин Шкртел, Фернанду Мейра, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев.
Напомним, что Дуглас перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Его контракт рассчитан на пять лет.
Не пропустите: Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лэмпард провел первую тренировку во главе "Челси"
-
"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"
-
Моуринью отказался от работы в "Гуанчжоу Эвергранд"
-
2
Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко
-
"Ювентус" объявил о подписании Мериха Демирала
-
2
"Атлетико" отказал "Барселоне" в трансфере Гризманна
-
Бартомеу подтвердил информацию о контакте с "Атлетико" по Гризманну
-
"Ахмат" и "Интер З" закончили результативной ничьей в контрольном матче
-
Дюпин: "Тамбов" создавал моменты у ворот "Рубина", цепкая команда"
-
"Урал" обыграл "Краснодар" в контрольном матче
-
Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"
-
"Рубин" и "Тамбов" разошлись миром в товарищеском матче
-
"Динамо" обыграл "Слован" в контрольном матче в Австрии
-
Бартомеу: "Мы знаем, что ПСЖ не хочет отпускать Неймара"
-
СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"
-
1
ПСЖ готов включить Малкома в сделку по Неймару
-
Главный тренер сборной Египта заявил, что Салах заслуживает получить "Золотой мяч"
-
Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России
-
ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова
-
Родри повторил популярный в интернете трюк BottleCapChallenge
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20