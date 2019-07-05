Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургсантострансферы

Стало известно, под каким номер будет выступать Сантос в "Зените"

Новичок "Зенита" Дуглас Сантос определился с игровым номером. Об этом сообщает официальный сайт петербуржцев.

По данным источника, в следующем сезоне 25-летний футболист будет выступать под 3-м номером. Ранее под этим номером в "Зените" выступали Андрей Кондрашов, Зено Бундя, Мартин Горак, Мартин Шкртел, Фернанду Мейра, Бруну Алвеш, Кристиан Ансальди, Иван Новосельцев и Денис Терентьев.

Напомним, что Дуглас перешел в "Зенит" из немецкого "Гамбурга". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов. Его контракт рассчитан на пять лет.

Не пропустите: Заболотный отказался покидать "Зенит" свободным агентом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

"Барселона" презентовала де Йонга на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов