Стало известно, под каким номером будет играть Андер Эррера в ПСЖ

Теги псжандер эррераманчестер юнайтед

Стало известно, под каким номером будет играть Андер Эррера в ПСЖ

В интернет-магазине ПСЖ появилась футболка с именем хавбека Андера Эрреры.

29-летний футболист будет выступать под номером 21. Ранее сообщалось, что бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" 5 июля станет игроком ПСЖ.

В минувшем сезоне Эррера участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 3 ассистами.

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