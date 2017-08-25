Стало известно под каким номером Дембеле будет выступать в "Барселоне"

Усман Дембеле будет выступать под 11-м номером в "Барселоне", сообщает твиттер клуба.

Напомним, что ранее этот номер принадлежал Неймару, который в начале месяца стал игроком ПСЖ.

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