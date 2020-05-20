Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"
"Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера форварда Лероя Сане. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить футболисту 10 номер, под которым на данный момент играет Филиппе Коутинью, который по окончании сезона покинет команду.
Ранее под номером 10 долгое время играл Арьен Роббен.
Ранее сообщалось, что Сане отклонил предложение "Манчестер Сити" о продлении контракта.
24-летний форвард хочет перейти в "Баварию". Это единственный вариант продолжения карьеры, который он рассматривает.
Напомним, что у Сане остался всего год по контракту с "Сити". Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18