Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"

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Стало известно, под каким номером Сане будет играть в "Баварии"

"Бавария" продолжает вести переговоры с "Манчестер Сити" по поводу трансфера форварда Лероя Сане. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить футболисту 10 номер, под которым на данный момент играет Филиппе Коутинью, который по окончании сезона покинет команду.

Ранее под номером 10 долгое время играл Арьен Роббен.

Ранее сообщалось, что Сане отклонил предложение "Манчестер Сити" о продлении контракта.

24-летний форвард хочет перейти в "Баварию". Это единственный вариант продолжения карьеры, который он рассматривает.

Напомним, что у Сане остался всего год по контракту с "Сити". Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане. | http://soccernews.ru
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