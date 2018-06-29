Стало известно, посетит ли Путин матч Испания - Россия

Стало известно, посетит ли президент РФ Владимир Путин матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Испании и России.

"График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Безусловно, как и все российские болельщики, президент будет болеть за наших" - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что на эту игру планирует прилететь король Испании Филипп VI.

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